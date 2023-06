Um grave acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (dia 8) deixou o trânsito interrompido no trecho urbano da BR-393, em Volta Redonda, na altura do bairro Jardim Amália. De acordo com as primeiras informações, um carro com número de passageiros acima do permitido teria capotado na pista sentido Vila Santa Cecília.

O acidente fez uma vítima fatal e deixou várias outras feridas. O tráfego no local está congestionado, causando reflexos inclusive nas ruas adjacentes, onde os motoristas buscam por rotas alternativas.

Esta notícia será atualizada assim que houver novas informações.

Foto: Reprodução/Redes Sociais