A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, apreendeu nesta segunda (dia 12) 276 kg de cocaína no Porto de Itaguaí. A droga estava oculta em uma carga de 2.400 caixas contendo cortes de aves congeladas e tinha como destino final a África do Sul, com uma parada no porto de Algeciras, na Espanha.

A droga está avaliada em R$ 70 milhões.

Seleção de cargas pela Receita Federal

Para a seleção de cargas, são utilizados critérios objetivos de gerenciamento e análise de risco, bem como a inspeção por imagens de escâner. Esse trabalho busca garantir a agilidade das operações do comércio exterior e, ao mesmo tempo, coibir a prática de ilícitos aduaneiros no complexo portuário de Itaguaí/RJ.

Perícia e investigação a ser conduzida em inquérito policialApós a confirmação da contaminação, a Polícia Federal foi acionada para os procedimentos de polícia judiciária da União e para realizar a perícia no local, a fim de subsidiar a investigação a ser conduzida em inquérito policial.

Foto: divulgação