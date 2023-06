Nesta terça-feira, dia 13 de junho, a cidade de Barra Mansa recebe o renomado Terapeuta Holístico e Conselheiro em Dependência Química, Bruno Gomes, para uma palestra na Escola Saturnina de Carvalho. O evento, marcado para às 9h30, é direcionado aos atendidos do programa de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do CAPS Ad de Barra Mansa, mas também aberto aos demais interessados. A unidade escolar que servirá de palco para o evento está localizada na Rua Cristóvão Leal, 121, Centro.

Bruno Gomes se tornou uma figura influente nas redes sociais por meio do projeto “Asas e Vozes”, no qual compartilha vídeos motivacionais e irreverentes principalmente no Instagram (@asas_e_vozes) e no YouTube. Seu trabalho tem alcançado milhares de pessoas, oferecendo alívio e esperança àqueles que lutam contra a obsessão e a compulsão, que podem levar ao consumo exagerado de drogas, pornografia, compras, comida, jogos e afetar diversas outras áreas da vida.

Através de sua própria experiência pessoal, Bruno Gomes busca promover a felicidade corporativa, mostrando que aqueles que conseguem superar essas doenças deixam um rastro de felicidade por onde passam. Com mais de 50 mil seguidores em sua conta no Instagram, ele tem viajado pelo Brasil afora, realizando palestras que fortalecem a autoestima e auxiliam dependentes químicos e pessoas com compulsões.

Denise da Cunha Durval, coordenadora do CAPS Ad, destaca a importância da palestra de Bruno Gomes no contexto do cuidado em saúde mental e dependência química. “Cuidar das pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas é promover o cuidado em liberdade, respeitando seus desejos e sonhos, e permitindo que eles construam a possibilidade de reintegração com seus laços familiares, profissionais e sociais”, explica Denise.

O CAPS Ad Espaço Reviver, situado na Rua Prof. Pedro Vaz, nº 57, Centro, é um serviço especializado que oferece suporte a pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas. Contando com uma equipe multiprofissional e especializada, o centro segue a perspectiva de redução de danos, promovendo uma melhoria na qualidade de vida dos indivíduos atendidos.

Neste contexto, a palestra de Bruno Gomes em Barra Mansa é uma oportunidade imperdível para aqueles que buscam inspiração e orientação no caminho da recuperação e superação. Portanto, aqueles que desejam participar desse evento transformador, devem reservar o dia 13 de junho na agenda e juntar-se a outros indivíduos em busca de uma vida mais equilibrada e plena.