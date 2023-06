A secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do município de Barra Mansa abrirá um processo seletivo para suprir as necessidades imediatas da pasta, além de formar cadastro de reserva. Conforme o anunciado, haverá oportunidade para diversos cargos, como assistente social, motorista e vigia, com cargas horárias variadas, de nível médio a superior.

Alguns cargos são para contratação imediata, como coveiro e roçador, sendo que, nesses casos, não é necessário ter o ensino médio completo. “O andamento da Secretaria depende desses cargos. É de suma importância para que o trabalho não perca continuidade nem qualidade, para que os bons atendimentos continuem tanto para o usuário interno quanto para o externo.”, destacou o secretário da pasta, Fanuel Fernando.

As inscrições para o processo seletivo têm previsão para acontecer, de forma presencial, nos dias 26 e 27 de junho, das 9h às 16h, na sede da secretaria, na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro. O edital com todos os detalhes será divulgado em breve.

O telefone para mais informações é: (24) 3512-5692.

Criança Feliz

O programa ‘Criança Feliz’ também vai abrir inscrições para um processo seletivo. Serão quatro vagas para supervisor (nível superior) e 40 vagas para visitador (nível médio). As inscrições devem começar na primeira quinzena de julho.

Sob coordenação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e realizado no município pela secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o programa tem o objetivo de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. Os atendimentos são voltados para crianças de 0 a 3 anos, além daquelas de 3 a 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou que estejam afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção, e de gestantes.

Por meio de visitas domiciliares às famílias participantes do Cadastro Único (CadÚnico), as equipes do programa realizam o acompanhamento e dão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de estimular o desenvolvimento infantil. Para ter acesso ao Criança Feliz é necessário estar regularizado no CadÚnico. Tanto o primeiro cadastro quanto a atualização das informações das famílias devem ser feitas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) que atende seu bairro.

