Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta foi registrado na terça-feira (dia 13), na BR-393, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o fato ocorreu próximo ao km 284, nas proximidades do trevo de acesso a Pinheiral, na Vila Americana.

Segundo informações preliminares, a equipe de resgate chegou rapidamente à cena do acidente, mas o caminhão já havia deixado o local. Além disso, o veículo envolvido no acidente estava abandonado, sem o condutor presente. Até o momento, o motorista do automóvel não se apresentou para prestar esclarecimentos às autoridades e a expectativa da PRF é que isso aconteça nas próximas horas.

Ainda segundo a PRF, ao verificar os documentos do veículo, constatou-se que o licenciamento estava atrasado desde 2019, o que resultou no recolhimento do automóvel ao pátio de retenção por abandono.

Foto: Divulgação/PRF