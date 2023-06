O Esquadrão de Aço segue se reforçando para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. O atleta, de 25 anos, estava no Athletic-MG e teve uma boa passagem pelo Volta Redonda em 2021, quando disputou 32 jogos e marcou três gols.

Emerson Jr. chega com contrato até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogador possui passagens, ainda, pelo Corisabbá, River-PI e EC Água Santa.

Foto: André Moreira