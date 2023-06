A Secretaria de Educação de Barra do Piraí teve cinco projetos pedagógicos escolhidos para apresentar no Congresso Nacional de Educação (Conedu), que será realizado em outubro, na cidade de João Pessoa, na Paraíba. As propostas são apresentadas com relatos de experiências em desenvolvimento na Rede Municipal de Ensino. Os trabalhos foram produzidos pelos professores, doutor Luiz Carlos de Oliveira Lopes; pedagogo mestre, Gildo Felipe Bernardo; orientadora pedagógica especialista, Leandra Castro; a assistente social mestre, Natália Reis; e o secretário interino de Educação, Wanderson Lemos.

A primeira comunicação oral, intitulada “Recursos digitais em educação: a tecnologia como estratégia de ensino-aprendizagem em contexto pós-pandemia”, trata da experiência desenvolvida em parceria com a FAPERJ no Ciep 428 em Vargem Alegre, que vem proporcionando a formação continuada para docentes e a inserção de tecnologias digitais na prática docente. A segunda é intitulada “Experiência de ensino por meio de mostra pedagógica: análise da proposta “Do Ciclo do Café ao Metaverso” em Barra do Piraí”, relata o processo formativo em curso com diretores e docentes que culminará na Mostra Pedagógica a ser realizada em outubro.

A primeira experiência de Educação de Tempo Integral é relatada no texto “Implementação de educação em tempo integral: desafios e possibilidades”, que busca relatar o processo de implementação do Projeto Piloto de Tempo Integral em curso no Ciep 284 no distrito da Califórnia. Os resultados do monitoramento do Plano Municipal de Educação são descritos no texto “Controle social e o monitoramento do Plano Municipal de Educação”. A Secretaria Municipal de Educação também terá a oportunidade de dar visibilidade ao Programa de Busca Ativa Escolar, por meio do texto “As experiências da Busca Ativa Escolar”.

Para o secretário Wanderson Barbosa, as indicações para apresentar essas propostas estavam certas, uma vez que “representam um ganho para a educação dos barrenses”. Sem apontar o seu favorito, o chefe da pasta se orgulhou dos projetos. “São ações que estão acontecendo concomitantemente em diferentes escolas da cidade. A que fala do metaverso, por exemplo, já virou tema para a Mostra Pedagógica, e a proposta também foi direcionada a todas as unidades de ensino, inclusive particulares. Com isso, percebe-se que estamos no caminho certo para uma educação de maior qualidade e interatividade”, aponta.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, relembrou que todas as indicações “são esforços de investimentos feitos na Educação”. “Podemos dizer que vivemos numa cidade com baixo orçamento; somos considerados pobres. Mesmo assim, investimentos quase 30% em Educação, reformamos e padronizamos 25 escolas, estamos em vistas de recuperar outras. Nossa preocupação sempre esteve na estrutura, pois ela possibilita aos professores mais um pensamento pedagógico. Sendo assim, estamos colhendo frutos de esforços coletivos. Parabéns à equipe e às escolas”, frisa.

Foto: Juan Barbosa | Divulgação PMBP