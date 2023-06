A prefeitura de Barra Mansa em breve pode deixar o Centro da cidade e mudar de endereço. O prefeito Rodrigo Drable vem amadurecendo a ideia de construir um novo Centro Administrativo, no bairro Boa Sorte. A Folha do Aço apurou que a área total estimada em 8.000 m² seria onde hoje funciona a sede regional do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), na Rua Henrique Crispim de Almeida, nº 266.

Anúncios

E aos poucos a idealização começa a ganhar corpo. A empresa especializada para elaboração de projeto básico de engenharia, incluindo diagnóstico, estudo de concepção e a viabilidade de implementação da nova sede da prefeitura foi contratada. Por R$ 183 mil, a Schiffino & Junqueira Arquitetos Associados venceu o pregão eletrônico. O contrato foi assinado no dia 28 de março deste ano.

A maquete do projeto permanece mantida em segredo. No entanto, a proposta é que o novo Centro Administrativo tenha quatro andares contemplados com salas amplas e modernas, com o aproveitamento máximo da iluminação natural e conforto ambiental. Deverá conter no andar térreo os setores de atendimento ao público, estacionamento para aproximadamente 100 vagas no térreo e os escritórios nos andares superiores.

Nos andares superiores ficariam, os gabinetes para prefeito, vice-prefeito, secretários executivos e suas respectivas gerências. Um auditório para aproximadamente 100 pessoas também está previsto, além de banheiros acessíveis para o público e funcionários. A cereja do bolo seria a construção de um heliponto.

Estimada em aproximadamente R$ 20 milhões, a construção ainda não tem data prevista para iniciar. A reportagem apurou que o recurso para a empreitada seria por meio de empréstimo bancário, que ainda precisa ser aprovado pela Câmara de Vereadores.

“A prefeitura de Barra Mansa informa que foi feita a licitação do projeto, mas que ainda não foi iniciada a elaboração do mesmo”, diz o Executivo Municipal, por meio de nota da assessoria de imprensa.

Sede atual

A atual sede da Prefeitura de Barra Mansa foi projetada na década de 1930 e construída para abrigar o antigo Moinho Sul Fluminense. Nos anos 80 passou por reformas e desde então está instalada no local o atual Centro Administrativo do Município.

Contudo, a estrutura atual do prédio que leva o nome do ex-prefeito Luiz Amaral é deficitária e, por vezes, o atendimento ao público fica prejudicado.

Projeto básico

O escopo a ser elaborado e apresentado pela Schiffino & Junqueira Arquitetos nos estudos preliminares deve conter a inclusão de layout do mobiliário, conforme o estudo arquitetônico. No contrato está prevista a apresentação, bem como a entrega dos estudos preliminares previamente aprovados pela Prefeitura

O Estudo Técnico Preliminar de Arquitetura deverá ser desenvolvido levando em consideração o terreno existente no bairro Boa Sorte e as condições legais e territoriais para a implantação do novo Prédio Administrativo, inclusive a viabilidade técnica de construção de heliponto.

A nova prefeitura de BM deve ter:

– Quatro andares;

– Salas amplas e modernas, com o aproveitamento máximo da iluminação natural e conforto ambiental;

– Deverá conter no andar térreo os setores de atendimento ao público;

– Estacionamento para aproximadamente 100 vagas;

– Gabinetes para prefeito, vice-prefeito; secretários executivos e suas respectivas gerências;

– Auditório para aproximadamente 100 pessoas;

– Banheiros acessíveis para o público e funcionários;

– Heliponto.

Foto: Folha do Aço