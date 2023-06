A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí promoveu uma ação contra a violência aos idosos, em alusão ao “Junho Violeta”. A data é comemorada em todo o Brasil, durante o mês referente, e as atividades foram feitas na manhã de terça (dia 20), no Anfiteatro Herivelto Martins, na Praça Nilo Peçanha, no Centro.

Ao longo da manhã, atividades foram desenvolvidas, em parceria com as demais secretarias e a iniciativa privada. Testes de glicemia, aferição de pressão, artesanato, dança e outras atividades físicas fizeram parte da programação. A secretária de Assistência Social, Paloma Blunk dos Reis Esteves, relembrou a importância da data para ampliar a consciência sobre as diferentes formas de violência contra a pessoa idosa.

“Precisamos mexer nesse assunto. E o ‘Junho Violeta’ é uma forma de divulgar que a violência contra a pessoa idosa é feita de várias formas, não somente a física. Existem maneiras cruéis, como a emocional, a psicológica, a patrimonial, onde atuam junto aos idosos roubando-lhes senhas de bancos e afins. É terrível ver que existem pessoas que acabam com a vida de pessoas que lhes doaram dias e noites, e precisam de paz em meio a tantas batalhas”, relatou a secretária.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, apontou que os investimentos do Governo Municipal têm sido fundamentais para garantir o melhor à população idosa, e que a administração pretende continuar proporcionando mais qualidade de vida a esta classe, como a acessibilidade e a promoção do respeito mútuo.

“A Prefeitura de Barra do Piraí pretende estar mais próxima a esta população e buscar investimentos que garantam mais qualidade de vida, sobretudo para a ‘melhor idade’. Para tanto, já está no escopo da Secretaria Municipal de Obras Públicas a reconfiguração de vias expressas locais e as calçadas pelas áreas centrais do município. Além disso, vários equipamentos – sendo alguns em parceria com o Governo do Estado – estarão à disposição da população”, finalizou o chefe do Executivo.

Foto: divulgação