Depois de idas e vindas, a direção do Sindicato dos Metalúrgicos decidiu assinar o acordo coletivo com a CSN. A assinatura aconteceu no final da tarde desta quinta (dia 22). A informação é que a CSN irá realizar o pagamento no dia 30.

Nas redes sociais, Edimar Leite afirmou que a diretoria travou várias batalhas para chegar a um consenso após inúmeras discussões com a CSN para finalizar o texto final.

“A nossa defesa é da categoria metalúrgica do sul Fluminense sem nenhuma discriminação. Lutamos pelos ativos, demitidos e aposentados”, finalizou Edimar.

Foto: arquivo/divulgação