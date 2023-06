O tema Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), conquistou as atenções do público e levou inúmeros representantes da sociedade civil e Poder Público, à Audiência Pública, pedida pelo vereador Hálison Vitorino (PP), à Câmara Municipal, na noite dessa quarta-feira (dia 21).

O evento reuniu ainda o deputado estadual Tande Vieira, que também é presidente da Comissão de Saúde da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). Ao lado do vereador, o deputado falou sobre a importância do debate sobre o tema que vem, cada vez mais, ganhando notoriedade devido ao aumento de casos entre crianças.

Estudos apontam que o TDAH é uma condição muito frequente, abrangendo pelo menos 3% a 5% das crianças, sendo que metade desse percentual será adulto com TDAH. Além dos crescentes casos, a Audiência Pública, chamou a atenção para a importância do diagnóstico precoce do transtorno, considerado de fundamental importância para garantir uma vida saudável ao adulto com TDAH.

“O debate foi enriquecedor, com a participação da população que questionou, elogiou e indagou aos profissionais sobre dúvidas com relação aos atendimentos prestados pelo Poder Público, às pessoas com TDAH, em especial o diagnóstico da doença, em crianças”, ressaltou.

O vereador acrescentando que a Audiência Pública permitiu aos profissionais da Saúde e Educação, que explicassem o fluxo dos atendimentos, colhessem as dúvidas e ouvissem as críticas para garantir um atendimento profissional ágil e correto aos pacientes com TDAH.

“Nosso objetivo foi cumprido e agora é colocar em prática as ações e expandir esse debate para o Estado do Rio de Janeiro, com o apoio da Alerj, além de alinharmos as metas e estratégias para a vida saudável das pessoas com TDAH”, concluiu.

A Neurologista Mariana Cunha enfatizou sobre o diagnóstico, considerado por ela, “extremamente desafiador por ser condição muito frequente devido ao aumento gradativo dos casos”. A neurologista chamou atenção ainda para o papel da Educação que, segundo ela, tem fundamental importância para a triagem das crianças.

“O professor, embora não tenha a expertise para dar o diagnóstico, tem capacidade de sinalizar se essa criança é diferente e precisa de um acompanhamento especial”, completou a médica.

DOIS LADOS

Profissionais apontaram que o TDAH se não tratado precocemente, abre possibilidades para problemas de saúde, como ansiedade, dependência química, transtorno bipolar, entre outros, que vem associado ao transtorno.

Ainda segundo alerta, ter TDAH é ter risco maior para estas doenças e o diagnóstico precoce é fundamental. Estudos apontam ainda que se tratado e acompanhado corretamete, pacientes com TDAH podem ter vida saudável.

Um dos casos de sucessso é do Procurador Geral da Câmara Municipal de Resende, Marcelo Cerpa, que relatou que, embora tenha descoberto o TDAH, conseguiu após o diagnóstico construir uma carreira no Direito, de sucesso.

“Passei boa parte da minha vida tentando me adequar aos sintomas como inquietude, dificuldades para me concentrar nos estudos, entre outros itens, que me obrigavam a cumprir uma rotina bem mais trabalhosa para cumprir horários e metas. Após um ataque de pânico foi quando busquei acompanhamento e descobri o TDAH”, disse o advogado, alertando para que pais observem os filhos e busquem apoio profissional.

HMR e SME

A fisioterapeuta e Coordenadora do Programa Laço Azul do Hospital Municipal Dr Munir Rafful, Pollyanna Mazzilli, ao explicar sobre o fluxo de atendimento a estes pacientes, ofertados pela rede municipal, orientou aos pais que procurem as unidades de Saúde e busquem diagnóstico que deverá ser traçado por neuropediatra, entre outros profissionais.

Valéria Augusta Franco de Carvalho, diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, lembrou que “quando a gente se reúne como sociedade civil, quem ganha é o aluno lá na ponta”, disse a profissional, lembrando que a Educação e Saúde já vem realizando ações para melhoria dos atendimentos dos pacientes com TDAH.

No próximo dia 4, profissionais da Saúde farão capacitação de Orientadores Pedagógicos, para que essas profissionais, dentro das escolas, sejam a multiplicadoras na triagem dos casos de TDAH, além de atuarem nas orientações das famílias para busca e acompanhamento das crianças com o transtorno.

PÚBLICO

A audiência pública teve ainda a presença dos Vereadores Paulinho AP, Raone e José Onofre, o Cacau da Padaria; da Neurologista Mariana Cunha – Psicóloga e Professora – Taryne Lima da Silva; Advogada especialista em direito médico – Mariana Campos Gomes; Professora e Neuropsicopedagoga – Patrícia Lee; do Psicólogo Carlos Daniel; do Fundador do TDAH para gente grande – Saymon Veiga; além de membros da comunidade e lideranças políticas da região.

