A empresa OceanGate, proprietária do submarino desaparecido no domingo (dia 18), afirmou que os passageiros a bordo faleceram. Em comunicado, a empresa expressou condolências às famílias e destacou o espírito aventureiro e a paixão dos tripulantes pela exploração e proteção dos oceanos. A lista das vítimas inclui o diretor-executivo da OceanGate, Stockton Rush; o empresário paquistanês Shahzada Dawood; seu filho Suleman Dawood; o bilionário e explorador britânico Hamish Harding; e o ex-comandante da Marinha Francesa Paul-Henry Nargeolet, especialista no naufrágio do Titanic.

A informação foi divulgada antes de uma entrevista coletiva da Guarda Costeira dos EUA. O submarino estava desaparecido desde domingo, quando realizava uma viagem turística aos destroços do Titanic, a uma profundidade de 3.800 metros.

Na manhã desta quinta-feira (dia 21), foram encontrados destroços nas áreas de busca pelo submarino Titan, por uma sonda próxima aos restos do Titanic. Os especialistas estão avaliando as informações. Os restos do Titanic estão localizados a 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico, a cerca de 600 quilômetros da costa do Canadá.

Com base nas estimativas das equipes de busca, caso o submarino ainda estivesse intacto nesta quinta-feira, o oxigênio em seu interior teria se esgotado.

Foto: Divulgação