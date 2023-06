Um caminhoneiro, de 49 anos, vivenciou momentos de verdadeiro pânico nesta quinta-feira (dia 22), em Resende. O homem foi vítima de uma tentativa de assalto e chegou a ser feito refém pelos criminosos. Conforme informações da Polícia Militar, o motorista havia acabado de estacionar o caminhão em frente à sua casa quando foi abordado por dois assaltantes armados, no bairro Cidade Alegria.

A dupla rendeu o caminhoneiro e o forçou a entrar em um veículo, enquanto tentava roubar o caminhão. Devido a um bloqueio acionado pela central de monitoramento da empresa do veículo, os assaltantes não conseguiram levar o caminhão e acabaram desistindo do roubo.

No entanto, os criminosos fugiram do local, levando o caminhoneiro como refém. Eles dirigiram até a saída da Via Dutra e abandonaram a vítima na estrada, próximo à região do Acesso Oeste.

Ainda segundo a PM, o homem conseguiu retornar para casa a pé e imediatamente entrou em contato com a polícia. O crime foi registrado na delegacia de Resende.

Foto: Divulgação/PM