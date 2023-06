A maior festa julina do Sul Fluminense já tem data marcada. O Arraiá da PET acontece nos dias 07, 08 e 09 de julho, no Clube dos Funcionários, em Volta Redonda. Neste ano, o evento traz novidades e segue as características das edições anteriores com barracas de comidas típicas de instituições sociais, esportes do Clube, empresas, atléticas e comissões de formaturas, além de shows regionais, brinquedos para as crianças, fogueira, quadrilha e muito mais.

Anúncios

Serão três dias de festa com atrações musicais variadas. Na sexta-feira, animam a noite os artistas João Pedro e Edson, Pedro Moraes, e Petriz e banda. Já no sábado, sobem ao palco Noelle e Junior, Johnny Groove e Mistureba. Fechando o Arraiá, no domingo, apresentam-se Hellen Reis, e Vitão e a Furiosa. Os DJs Léo Villela e Pedro Oliveira também estão confirmados na programação.

Tradição no calendário Alvigrená, o arraiá do Clube é um dos mais aguardados no Sul do Estado, pois oferece atrações para o público adulto e infantil, como lembra o presidente do Clube, Gustavo Tramontin. “Para nós é motivo de muita alegria proporcionar o Arraiá da PET para nossos associados e participantes, em um ambiente totalmente familiar, com atrativos para todos os gostos e idades. Estamos preparando tudo com muito carinho, pois queremos que o público aproveite e se divirta muito nesta edição de 2023”, comentou Gustavo Tramontin.

As vendas já estão abertas e os ingressos podem ser adquiridos na secretaria e site do Clube ou com os integrantes das barracas. Os valores variam de acordo com o dia da festa: na sexta-feira, R$ 30; no sábado, R$ 40, e no domingo, R$ 20. Para associados do Clube, o ingresso é 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) que deve ser trocado antecipadamente na Secretaria para o acesso à festa.

Barracas confirmadas no Arraiá da PET 2023:

AESA (Associação Espiritualista Semeadores de Amor)

Beef da Vila

Basquete, Natação e Vôlei CFCSN

Cervejaria Hoperários

Cervejaria Paranoide

Cacau Show

Enfermagem FOA

Engenharia FOA

Engenharia UFF

Falcons UFF Fórmula

Futebol (Costelaria)

Medicina FOA

Padel e Beach Tennis CFCSN

Odontologia FOA

Rotary Club de Volta Redonda Leste

Tênis CFCSN

Foto: Divulgação