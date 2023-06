A direção do Sindicato dos Metalúrgicos já conseguiu um feito. Em menos de um ano à frente entidade, o presidente Edimar Miguel e seu grupo entrou para a história como o mais confuso de todos os tempos. A falta de traquejo ficou escancarada na condução do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 dos funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) na fábrica de Volta Redonda.

Não bastasse o plano frustrado de promover uma campanha unificada com outros quatro sindicatos, provocando uma arrastada negociação, Edimar e sua trupe resolveu ir além. Horas após os metalúrgicos sinalizarem positivamente à proposta da CSN, o sindicalista recuou, na tentativa de alterar o que foi negociado, proposto, votado e aprovado em assembleia realizada na segunda-feira (dia 19).

A incerteza durou até o final da tarde de quinta-feira (dia 22), quando finalmente a direção do SindMetal procurou a CSN para assinar o Acordo Coletivo e o Abono Salarial.

“A nossa defesa é da categoria metalúrgica do Sul Fluminense sem nenhuma discriminação. Lutamos pelos ativos, demitidos e aposentados”, afirmou Edimar, por meio de nota enviada à imprensa.

Com a demora na conclusão do Acordo Coletivo, a data prevista para pagar os itens da pauta só devem ser creditados aos trabalhadores no próximo dia 30. Somente então, os metalúrgicos da Usina Presidente Vargas receberão o abono de 1,5 salário e a carga extra de R$ 900 no cartão alimentação, devido à renovação do banco de horas.

“A Companhia Siderúrgica Nacional informa que, devido à falta de conclusão do Acordo Coletivo e Abono 2023/2024 pelo Sindicato dos Metalúrgicos, os itens amplamente negociados com o sindicato e aprovados pelos colaboradores só poderão ser pagos após a assinatura do Acordo pelos representantes dos trabalhadores”, comunicou a empresa no final da manhã de quinta (dia 22), por meio do boletim interno Chama, quando a indefinição sobre a assinatura do acordo persistia.

“Por fim, a CSN deixa claro que continua à disposição do Sindicato para receber o acordo assinado, a fim de viabilizar o mais breve possível os pagamentos dos valores aprovados na assembleia dos trabalhadores em 19/06/23”, completa o informativo. Vale ressaltar que os funcionários das fábricas da CSN Mineração, Cimentos e Galvasud já receberam os benefícios aprovados em assembleia.