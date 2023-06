Aos 62 anos, morreu nesta quinta-feira (dia 22) o músico Ciron Silva. Ele estava internado no Hospital Hinja em tratamento de um câncer.

Professor de Harmonia e de violão de 6 e 7 Cordas, Ciron foi coordenador musical na empresa Fundação CSN. Violinista, ele atuava como arranjador.

Amigos e músicos de Volta Redonda chegaram a realizar, no início do mês, uma ação conjunta entre instituições e agentes culturais para apoiar Ciron Silva em seu tratamento de saúde. Toda a renda arrecadada com a venda dos ingressos foi revertida para ajudar o músico.

O velório acontece na Capela Mortuária, no Aterrado, e o sepultamento será às 14h, no Cemitério Municipal do Retiro.

Foto: reprodução da internet