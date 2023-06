Uma mudança no itinerário do transporte público coletivo está trazendo inúmeros benefícios para os moradores da Vila Americana, em Volta Redonda. A mudança na linha que atende ao bairro, da 240 para o Circular 115, da Viação Elite, está fazendo com que os passageiros permaneçam menos tempo nos pontos de ônibus.

“Essa alteração tem sido um verdadeiro alívio para aqueles que dependem do transporte público diariamente. A mudança aumentou o número de horários, de 34, contando idas e vindas, para um total de 68”, disse o presidente da associação de Moradores, Júlio Gil da Cunha.

Anteriormente, os moradores enfrentavam um tempo de espera de até 1h20min nos pontos de ônibus, o que muitas vezes gerava desconforto e atrasos nas atividades diárias. Hoje, segundo Júlio, com a nova rota estabelecida, o tempo de espera foi significativamente reduzido, passando para 30 e no máximo 40 minutos.

“Os ônibus passam com maior frequência, o que reduz bastante o tempo de espera. Além disso, fomos atendidos com uma linha circular, que não tem ponto final, e passa em bairros importantes, como Aterrado e Vila”, explicou.

O líder comunitário conta que aqueles que precisam ir até o Conforto, como acontecia na linha anterior, também foram atendidos, já que a empresa fez a adequação à demanda do bairro. “Estamos acompanhando e adaptando, junto à empresa, para que a mudança seja benéfica para todos, especialmente para os trabalhadores que utilizam o transporte público para se deslocarem até seus empregos”, explicou.

Júlio Gil frisa a importância do relacionamento com a empresa. “As melhorias foram possíveis também devido ao diálogo com a empresa, que sempre nos atendeu”, analisa.

Estudantes

Os estudantes também têm sido impactados positivamente pela mudança no itinerário do transporte público. Com a diminuição do tempo de espera, eles conseguem chegar às escolas e universidades com mais tranquilidade e no horário adequado.

“Isso evita a perda de aulas e contribui para a melhoria do desempenho acadêmico”, pontuou o presidente da Associação, Júlio Gil.

A satisfação tem sido evidenciada nos depoimentos dos usuários. Muitos relatam que agora conseguem planejar melhor seus compromissos, sem a preocupação de perder horários devido a longas esperas.

Além disso, o conforto proporcionado pela diminuição do tempo de espera tem sido elogiado, tornando a experiência de utilizar o transporte público mais agradável. “Estamos sempre em contato com os moradores para escutar a opinião sobre a mudança e estamos muito satisfeitos, pois foi muito positiva para o bairro”, conclui Júlio.