Policiais militares do programa “Segurança Presente”, que atuam em Volta Redonda através de parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, estão intensificando as abordagens e fiscalizações de combate à atuação de flanelinhas na Vila Santa Cecília. Segundo levantamento, em um mês houve aumento de 35% no número de denúncias sobre a prática. Durante as ações dos últimos dias, três pessoas suspeitas foram detidas e levadas à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

Apesar de não ser considerada crime, a “flanelagem” é irregular e a atuação dessas pessoas costumam vir acompanhadas de extorsão – quando o “guardador de carros” constrange o motorista mediante violência ou ameaça exigindo pagamento.

O coordenador do “Segurança Presente” em Volta Redonda, major José Eduardo Martins Silvério, afirmou que as abordagens foram intensificadas para evitar que motoristas sejam ameaçados pelos flanelinhas e que em pelo menos dois casos recentes, eles foram autuados por outros crimes além da ameaça; um por tráfico de drogas e outro por posse e uso de entorpecente.

“Todas as três últimas ocorrências que tivemos foram através de denúncias. É importante destacar que estamos aumentando as nossas ações de fiscalização, após um crescimento no número de denúncias de que flanelinhas estão ameaçando os condutores. É importante que a população denuncie, inclusive pode nos acionar pelo telefone: (24) 99211-1723”, disse o major.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou que as ações do programa “Segurança Presente” ocorrem em conjunto com a Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), desde que houve um aumento no número de denúncias da “flanelagem”.

“Temos diversas denúncias de flanelinhas exigindo dinheiro para que o condutor possa ocupar um espaço público, a qual o município já definiu que é função do parquímetro, o ‘VR Parking’. Então a atividade deles é totalmente irregular, mas é preciso que haja denúncia por parte da população. Há inclusive uma exigência legal que o ofendido participe dessas acusações. Não existe sucesso na segurança sem a participação da sociedade”, finalizou o secretário.

Foto: divulgação PMVR