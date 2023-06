Volta Redonda completará 69 anos no dia 17 de julho. Para festejar a data, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), traz quatro grandes shows para animar a população. As apresentações gratuitas vão acontecer de 15 a 18 de julho, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Uma novidade: neste ano, a prefeitura fará a arrecadação de alimentos, na campanha “ingresso solidário”. Os moradores que puderem contribuir podem doar 1 kg de alimento não perecível.

Anúncios

No sábado (dia 15), a banda de rock cristão Rosa de Saron sobe ao palco a partir das 21h. No dia seguinte (dia 16), às 22h, é a vez do músico Frejat. O cantor Diogo Nogueira se apresenta na segunda-feira (dia 17), embalando as comemorações de aniversário da cidade, a partir das 21h. Encerrando a programação especial, o cantor gospel Fernandinho promete animar a galera na terça-feira (dia 18).

Dentro da programação, haverá apresentações com bandas e músicos regionais, a tradicional feira de artesanato e ainda praça de alimentação todos os dias na praça. A programação completa será divulgada nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr).

Encontro nacional de motociclistas abre comemorações

O 26º Encontro Nacional de Motociclitas e Triciclistas promovido pelo Falcões de Aço Moto Clube, com apoio da prefeitura, abre as comemorações pelos 69 anos do aniversário de Volta Redonda. A programação começa nesta sexta-feira (30), e segue até o dia 02/07, na Ilha São João. A entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será doado posteriormente às instituições filantrópicas da região.

No primeiro dia de shows, a banda Handmaderock se apresenta às 18h; seguida por Sibylus, às 20h; e para fechar a noite a banda Uns e Outros, às 22h. No sábado (1º), a Nacional Blues abre as atrações a partir das 16h; a banda Classika, às 18h; Raul Seixas Cover, às 20h; e às 22h, a banda Hanói-Hanói.

Celebração cívica

A programação de aniversário da cidade contará ainda com uma celebração cívica, com hasteamento de bandeiras e o tradicional “parabéns a Volta Redonda” com um bolo de aniversário. O evento ocorre a partir das 9h do dia 17 de julho.

Haverá ainda atividades esportivas, sociais e culturais, os festejos serão concentrados na Praça Brasil. Ainda na programação do dia 17/07, às 12h, está prevista uma missa em celebração ao aniversário da cidade na Paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Aterrado.

Também dentro do mês de aniversário da cidade, acontecerá o 27⁰ Congresso de Missões da Catedral das Assembleias de Deus do Sul Fluminense. O evento acontece de 13 a 17 de julho, na Ilha São João.

Atrações culturais e esportiva marcam os 69 anos de VR

Outras atividades estão confirmadas para as comemorações dos 69 anos de Volta Redonda. Nos dias 7 e 8 do mês que vem, o município vai sediar o campeonato de robótica, no Shopping Park Sul, a competição em parceria com a Fira Brasil (Copa do Mundo de Robôs) vai reunir cerca de 60 alunos da Rede Municipal de Ensino.

Nos dias 8 e 9, o tradicional Festival de Dança, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), está de volta e será realizado embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

No dia 8, às 19h30, no Cine 9 de Abril, na Vila Santa Cecília, será apresentado o concerto comemorativo ao aniversário da cidade, com a Orquestra de Cordas de Volta Redonda. A entrada é gratuita.

O concerto especial reunirá solistas da Universidade Southern of Mississipi e Coro Infanto-Juvenil, com violinista: Borislava Iltccheva; contrabaixistas: Marcos Machado e Daniel Magalhães; regência: Colin Mackenzie e Sarah Higino e participação especial: Naipe de percussão da Banda de Concerto.

A Orquestra de Cordas é parte do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, mantido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

De 27 a 30, o Arraiá da Cidadania, evento solidário da prefeitura, será realizado na Praça Brasil, com comidas típicas de festa junina a R$ 1,99. Vale lembrar que toda a renda será destinada para as entidades beneficentes do município.

Foto: Reprodução