A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), lança nesta terça-feira (dia 27), o projeto-piloto em telemedicina para pacientes cardiológicos. A finalidade do serviço implantado inicialmente na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro Siderlândia é ampliar o acesso à especialidade cardiológica aos pacientes que estão na fila de espera do SUS (Sistema Único de Saúde), e também de acordo com a classificação de risco, mediante a avaliação do profissional de saúde da unidade.

O atendimento será feito em conjunto com o médico generalista (clínico geral) da UBSF Siderlândia. O paciente, durante a consulta, será acompanhado pelos dois médicos – o cardiologista através da telemedicina, e o generalista presencialmente. No momento, há 54 pacientes classificados pelo clínico geral como urgente para a consulta com o cardiologista.

“Posteriormente, a unidade irá convocar os pacientes eletivos para a especialidade. Mas nesse primeiro momento os atendimentos serão direcionados aos que foram classificados como urgente pelo generalista, para a consulta com o cardiologista”, explicou a coordenadora da Atenção Primária à Saúde, da secretaria de Saúde, Vanessa Huguenin.

O projeto-piloto vai atender às terças e quintas-feiras, oito pacientes/dia, sendo um a cada 30 minutos. A UBSF Siderlândia foi escolhida para iniciar a telemedicina devido ao número de moradores, no momento estimado em 10.300 habitantes.

“Esta é mais uma inovação em saúde que o nosso município inicia na Atenção Primária, que é a principal porta de entrada para o SUS. Estamos reorganizando os processos de trabalho das unidades para referenciar adequadamente as especialidades, e esse projeto-piloto poderá ser ampliado em breve”, disse a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Foto de arquivo – Secom/PMVR.