Um motociclista morreu após um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (dia 27), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A colisão envolveu duas motos e foi registrada na altura do km 266 da pista sentido Rio.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima morreu no local, enquanto o condutor da outro moto teve apenas ferimentos leves. De acordo com a CCR RioSP, concessionária que administra a via, o trânsito no local está fluindo pela faixa da esquerda com retenções entre os kms 267 e 266. Não há previsão de liberação.