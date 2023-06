Após ficar fechada para um trabalho de reforma, a Trilha Porã volta a receber visitantes nesta quarta-feira (dia 28), em Angra dos Reis. O espaço, inaugurado pela Eletronuclear em 2005, recebeu o nome de origem indígena que significa “aquilo que tem beleza”, e é um importante instrumento cultural e de educação ambiental na região.

Os interessados em se reconectar com a natureza e desafiar os próprios limites podem participar do passeio de quarta a domingo, das 8h às 16h. Já as trilhas guiadas em grupo precisam ser agendadas previamente e contam ainda com uma visita ao Observatório Nuclear da empresa.

Instaladas em torno da Mata Atlântica – o terceiro maior bioma brasileiro em extensão territorial –, as usinas nucleares de Angra dos Reis estão rodeadas por uma natureza rica em biodiversidade. Diante desse cenário, as trilhas ecológicas na área de propriedade da empresa buscam aproximar homem e meio ambiente, e promover uma conscientização sobre a importância do respeito à flora e fauna locais.

“A Eletronuclear entende que estar instalada em um ambiente biodiverso é uma oportunidade de incentivar atividades interativas e sustentáveis. Convidamos todos a se juntarem a nós para celebrar a reabertura da Trilha Porã”, finaliza o chefe do Departamento de Relações Públicas e Comunicação Regional da Eletronuclear, José Chahim.

Serviço

Onde: Rodovia Rio Santos, km 524, Praia Brava, Angra dos Reis

Horário: quarta a domingo, das 8h às 16h

Contato para informações: (24) 3362-9779