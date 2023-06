Durante toda sexta-feira (dia 23), policiais rodoviários federais, em conjunto com demais agências, realizaram escolta de urânio do porto do Rio de Janeiro até cidade de Resende, no interior do estado.

Anúncios

O material nuclear veio de navio da Rússia, seguindo em comboio com oito caminhões, 3 viaturas da PRF e representantes da INB (Indústrias Nucleares do Brasil).

Participaram da operação agentes de operações especiais da PRF, PF, GPF e PM. Foi realizada a escolta marítima do navio, vistoria com cães e esquadrão anti bombas nos veículos de transporte, além do acompanhando aéreo pelo helicóptero da PRF.

Todo o trabalho foi monitorado no CICC (Centro Integrado de Comando e Controle) no Rio de Janeiro e pelo CNAGEN (Centro Nacional de Gerenciamento de Emergência Nuclear) em Brasília.

Foto: divulgação