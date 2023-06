Mais uma opção para quem deseja ingressar em um curso gratuito da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, dessa vez, para estudar de forma online. Estão abertas 5.070 vagas em cursos de Qualificação Profissional no formato de Ensino a Distância (EAD), em parceria com a Fundação Cecierj. Os candidatos serão selecionados por meio de sorteio e as inscrições estão disponíveis, a partir desta terça-feira (dia 27), até o dia 10 de julho, na página oficial da instituição: www.faetec.rj.gov.br.

Para concorrer o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos e nível de escolaridade que pode variar conforme o curso escolhido, podendo ser Ensino Fundamental completo ou Ensino Médio completo. Cada candidato pode efetuar inscrição em até duas opções de formação.

Para a presidente da Faetec, Caroline Alves, a abertura de vagas na modalidade a distância vai agregar ainda mais a vida profissional de todos que buscam uma qualificação de excelência.

“Está é uma nova oportunidade para quem deseja se qualificar. Os cursos a distância tratam-se de mais uma opção para que o público da Faetec possa evoluir profissionalmente e atingir seus objetivos”, declara a gestora.

São 13 opções de cursos que possuem duração de 20 semanas. Estão sendo disponibilizadas vagas de Administração financeira do Capital de giro e Fluxo de Caixa; Agente de Sustentabilidade ESG; Assistente Administrativo; Assistente de Marketing; Assistente de Produção; Assistente de Recursos Humanos; Auxiliar em Análises do Mercado Financeiro; Auxiliar em Controladoria; Direito do consumidor para empreendedores; Gestor de Segurança do Trabalho; Organização de Eventos Corporativos; Planilhas eletrônicas – do básico ao avançado; e Recepcionista.

O sorteio irá ocorrer no dia 11 de julho e os candidatos contemplados terão suas matrículas efetuadas automaticamente, devendo digitalizar e encaminhar os documentos necessários para o e-mail informado no edital, dentro do prazo estipulado. A recomendação é que os interessados confiram todos os pré-requisitos disponíveis no edital.

Foto: divulgação