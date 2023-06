A assinatura de um convênio entre a Prefeitura de Volta Redonda, através da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), e o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), permitiu que o número de vagas oferecidas no pré-vestibular social tivesse um aumento de 100% em 2023, passando de 40 para 80 vagas. Além disso, duas salas do Colégio Professora Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado, onde acontecem as aulas, serão equipadas com projetores, facilitando o aprendizado.

Anúncios

Para a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, com a assinatura do convênio, as turmas terão um ambiente que reforça os estímulos e complementos das aulas do pré-vestibular, auxiliando nos caminhos para o ingresso ao ensino superior.

“Nosso pré-vestibular foi construído graças a todo suporte do prefeito Neto e de nossas secretarias. E se não fossem as instituições de ensino parceiras, jamais conseguiríamos realizá-lo com tanta excelência e com um aumento tão significativo em número de vagas”, disse a coordenadora.

O presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha), Eduardo Prado, destaca que essa é mais uma parceria firmada entre a instituição de ensino e o governo do prefeito Antonio Francisco Neto.

“Essa é mais uma entre tantas outras parcerias que estamos fazendo com o governo do prefeito Neto. Nosso objetivo é buscar alternativas para promover um futuro melhor para esses jovens. A doação desses insumos para as aulas visa possibilitar uma boa qualificação para o vestibular. É uma contribuição social do UniFOA”, disse Eduardo Prado.

O pré-vestibular gratuito é oferecido à comunidade através de uma parceria entre prefeitura, por meio da (CoordJuv) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), e a UFF (Universidade Federal Fluminense), através do ICEx (Instituto de Ciências Exatas). O curso, criado no ano passado, visa a preparação de jovens para os principais exames vestibulares, em especial o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023.

O curso é voltado a estudantes de escolas públicas e bolsistas de escolas particulares da cidade. Prioritariamente, são selecionados alunos que já concluíram o Ensino Médio ou que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio ou em vulnerabilidade social. As aulas são ministradas nas segundas, quartas, sextas-feiras e sábados, das 18h às 21h.

Entre as disciplinas, além das ministradas pela parceria com o UniFOA, também estão incluídas no curso Matemática, Física e Química, ministradas pelos universitários da Universidade Federal Fluminense com supervisão dos professores. A ação de extensão atende à resolução número 7 de 18 de dezembro de 2018 do MEC (Ministério da Educação), que determina que os universitários apliquem o conhecimento adquirido na comunidade.

Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.