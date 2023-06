O deputado estadual Jari Oliveira (PSB), que preside a Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), percorreu três cidades da região, junto com equipe do INEA (Instituto Estadual do Meio Ambiente), para verificar a qualidade da água do Rio Paraíba do Sul. A preocupação surgiu após relatos que identificaram possível mancha de óleo no leito do rio, na região do bairro Niterói, em Volta Redonda, na terça-feira (dia 27).

A ação teve início na manhã dessa quarta-feira (dia 28), em Volta Redonda, onde a mancha foi observada e filmada por populares, e seguiu pelo período da tarde com verificações nas proximidades da captação de água no município de Pinheiral, no bairro Varjão, e perto da barragem do Rio Paraíba do Sul, na Usina Elevatória de Santa Cecília, em Barra do Piraí.

A fiscalização terminou com nova coleta de amostra da água do Paraíba em Volta Redonda. Desta vez, dentro da área da Usina Presidente Vargas da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), onde foi realizada averiguação detalhada para identificar a possível origem da mancha.

“Após percorrer todas as cidades que poderiam ser afetadas, seguindo o curso do rio, o INEA concluiu que não foram encontrados quaisquer resquícios de poluentes no Rio Paraíba. Essa constatação é uma excelente notícia para toda a nossa população, trazendo tranquilidade em relação à qualidade da água”, afirmou Jari, reforçando o compromisso de trabalhar na defesa do meio ambiente e na preservação dos nossos recursos naturais.