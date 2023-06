Um homem de 30 anos foi preso na tarde de quarta-feira (dia 28), por ameaçar de morte a ex-companheira, uma jovem de 29 anos, mãe de sua filha. Ele compareceu à 88ª DP (Barra do Piraí) e se entregou. O acusado estava sendo procurado desde o último domingo (dia 25), quando invadiu a casa da vítima, no bairro Muqueca, também na cidade. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva. Na ocasião, o suspeito teria jogado álcool no corpo da ex-companheira e acendido um isqueiro, ameaçando queimá-la viva e cortar seu cabelo.

O delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, contou que o homem também roubou o celular da vítima e postou uma série de status no WhatsApp com as seguintes frases: “hoje está um lindo dia para matar”, “você vai pagar”, “meu ódio só aumenta”. Na segunda-feira, dia 26, ele teria ligado sete vezes para a escola onde a ex-companheira trabalha. Ao perceber que ela se negava a falar, o suspeito pediu para a sua mãe ligar. Na ligação atendida pela vítima, a ex-sogra passou o telefone para o filho, que novamente fez ameaças e disse que se vingaria cometendo algo contra a própria filha, caso um encontro entre o casal não fosse marcado.

Uma operação conjunta, entre policiais civis da 88ª DP, agentes do 10º BPM e guardas municipais, realizou intenso cerco em busca do suspeito durante os últimos dias, o que foi decisivo para a sua rendição. Em depoimento, o acusado confessou que se escondeu na casa da sua mãe, no bairro São João, em Barra do Piraí, e que chegou a dormir em um matagal para não ser encontrado.

O homem estava em liberdade há cerca de duas semanas, após ficar três meses preso, por ameaçar a filha mais velha da ex-companheira, de 14 anos, fruto de outro relacionamento. Furtado afirmou que o preso responderá pelos crimes de ameaça, perseguição, roubo de celular e descumprimento de medida protetiva. Somadas, as penas ultrapassam 12 anos de reclusão.

“Esse homem já provou que, em liberdade, não tem limites e é capaz de cometer novos crimes. Pouco tempo após sua soltura, voltou a colocar em risco a vida da ex-companheira e de suas filhas. É um perigo para a sociedade. Em parceria com as forças de segurança de Barra do Piraí, conseguimos intensificar o cerco e pressionar para que ele se entregasse. Estamos felizes com essa prisão”, concluiu.

Foto: Divulgação