A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (dia 3), a prisão da última integrante foragida da quadrilha de ladrões de casas de alto padrão que atuava em Volta Redonda. A mulher, de 23 anos e grávida de oito meses, foi detida pelas autoridades policiais da 93ª DP, em uma ação coordenada pelos delegados Luiz Jorge Rodrigues da Silva e Ericka Julio Batitucci, com o apoio da equipe de inteligência. A suspeita foi localizada e capturada no bairro Nova Primavera, onde estava se escondendo. Ela é acusada de participar de diversos assaltos a residências no bairro Laranjal.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso agia de maneira organizada e dividida em funções. Enquanto alguns membros rendiam violentamente os moradores, principalmente mulheres e pessoas idosas, exigindo as senhas dos cartões de crédito, outros membros deixavam o local e realizavam compras fraudulentas utilizando os cartões roubados.

Com a captura da mulher, todos os integrantes da quadrilha responsável por esses crimes foram presos e estão agora à disposição da justiça. Ela responderá pelos crimes de associação criminosa, roubo majorado e extorsão.