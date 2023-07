Já estão abertas as inscrições para a pós-graduação em Automação Industrial e Robótica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) – Campus Volta Redonda. O prazo vai até o dia 16 de agosto e o período para pedidos de isenção termina no próximo dia 12 de julho.

Segundo o IFRJ, o curso tem por objetivo desenvolver habilidades e competências para a formação do profissional especialista em automação de processos industriais, numa perspectiva de mercado guiada por princípios éticos e de cidadania, comprometido com as necessidades da sociedade na qual está inserido.

O curso de especialização está dirigido a profissionais portadores de diplomas de graduação (licenciatura, bacharelado e cursos superiores de tecnologia), obtidos em cursos reconhecidos pelo MEC e/ou revalidados por instituições públicas com cursos reconhecidos pelo MEC. Neste aspecto, estão incluídos os profissionais licenciados, bacharéis e tecnólogos, independentemente da área de conhecimento, mas que atuem ou desejem atuar profissionalmente com Automação Industrial e Robótica e/ou que queiram realizar estudo e pesquisa, inter, trans e/ou multidisciplinar, neste campo do conhecimento.

Sob coordenação do professor Leonardo Vidal, o curso será em modalidade híbrida, ou seja, com uma parte de sua carga horária a ser cumprida através de encontros presenciais e outra parte através de encontros e atividades remotas síncronas e/ou assíncronas. A carga horária presencial é de 217 horas e à distância é de 143 horas, totalizando uma carga horária de 360 horas.

Mais informações podem ser obtidas no site: https://portal.ifrj.edu.br/cursos-pos-graduacao/lato-sensu/automacao-industrial-e-robotica-campus-volta-redonda-hibrido ou pelo telefone: (24) 3356-9001.

Foto: Divulgação