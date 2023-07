Nós, do Jornal Folha do Aço, gostaríamos de expressar as sinceras desculpas por um erro grave que ocorreu em matéria publicada no site, no dia 22 de março de 2022, com o título “Homem assalta motorista de aplicativo, tenta fugir da PM, mas cai em valeta e acaba preso, em Barra do Piraí”. Reconhecemos que, de forma errônea, identificamos na reportagem a vítima como o autor do assalto em questão. Após uma revisão minuciosa dos fatos e investigação mais aprofundada, ficou claro que atribuímos informações incorretas e prejudiciais à vítima, não o autor do fato. Nós nos retratamos completamente da afirmação anterior de que a vítima era a culpada pelo assalto em questão. Entendemos o quão prejudicial essa situação pode ser para a reputação e a integridade da pessoa erroneamente identificada como assaltante, bem como o impacto negativo que pode ter causado em sua vida pessoal e profissional. Pedimos sinceras desculpas pelo transtorno, constrangimento e quaisquer danos causados a ela.

Comprometemo-nos a tomar as medidas necessárias para corrigir essa informação incorreta e evitar a repetição de erros semelhantes no futuro. Em nossas investigações subsequentes, descobrimos que ocorreu uma confusão lamentável durante a coleta e a verificação dos dados, resultando em uma identificação equivocada da vítima.

Reiteramos nosso compromisso de fornecer informações precisas, responsáveis e confiáveis à nossa audiência. Levamos a sério a ética jornalística e valorizamos a integridade de nossas reportagens. Estamos revisando nossos procedimentos internos para garantir que erros desse tipo sejam evitados no futuro.

Pedimos desculpas à pessoa afetada e às partes envolvidas. Estamos prontos para cooperar plenamente com qualquer investigação adicional e fornecer o suporte necessário para corrigir qualquer dano causado por nossa publicação incorreta.

Agradecemos sinceramente aos nossos leitores por nos alertarem sobre essa questão e por sua paciência enquanto corrigimos o erro. Continuamos empenhados em entregar conteúdo confiável e de qualidade, respeitando os princípios do jornalismo responsável e ético.

Atenciosamente,

Luiz Eduardo Passos

Jornal Folha do Aço