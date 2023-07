Com o slogan “Cuidando de Volta Redonda”, o vereador Hálison Vitorino (PP), percorreu as ruas dos bairros Retiro, Bom Jesus e Vila Brasília, em Volta Redonda, com o seu Projeto Gabinete em Movimento. O objetivo é ouvir as reivindicações da comunidade, além de levar para a população as ações do Legislativo Municipal.

O vereador, que é nascido na localidade, falou do empenho para melhorias dos bairros que fazem parte do Complexo do Retiro. Uma delas é a reforma da Escola Alzira Vargas, que já está em fase de licitação. A escola deverá, a pedido do vereador, receber nova infraestrutura como pintura e iluminação, entre outras.

“Esta obra é um anseio da comunidade e vai se tornar realidade, porque o nosso prefeito Neto entende a importância dos nossos alunos estudarem em uma unidade de ensino moderna e atrativa para a comunidade escolar”, ressaltou o vereador, listando outras obras importantes para a localidade como a modernização da Avenida Beira Rio.

Autor da Emenda destinando R$ 100 mil para a construção da Base Integrada de Segurança Pública no Retiro, Hálison também falou da importância dos investimentos em Segurança Pública. “É muito bom vermos nossas crianças crescerem em um bairro seguro, onde elas possam brincar nas praças e terem uma infância ao ar livre”, ressaltou o vereador em conversa com moradores que pediram investimentos em melhorias nas redes de esgoto, urbanização da cobertura do córrego, troca de lâmpadas, entre outros.

Jorge Batista, de 65 anos, aposentado e morador do bairro Bom Jesus, foi até o vereador para parabenizar a iniciativa do parlamentar em visitar a localidade. “É muito bom sabermos que nossos representantes estejam nas ruas trabalhando por melhorias da nossa comunidade, afinal eles são a nossa voz”, disse, revindicando implantação de redutor de velocidade na Avenida Waldir Sobreira Pires.

O aposentado também fez coro aos demais moradores da Rua Angola pela recuperação da rede de escoamento de esgoto, que em dias chuvosos, transborda. “É muito bom ter um vereador aqui, nos ouvindo e nos ajudando a organizar nosso bairro”, completou a aposentada Sueli Aparecida de Lima, de 65 anos, moradora da Avenida Waldir Sobreira Pires.