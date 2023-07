A Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, amanheceu nesta quarta-feira (dia 5), repleta de alegria. É que um grupo formado por 230 pessoas – entre autistas e seus responsáveis – embarcou rumo à Caxambu-MG. A viagem promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), é a primeira oferecida a este público e busca promover a inclusão social.

“Essa viagem é muito importante, primeiro para interação, a experiência de famílias, e para a criança é a inclusão, porque também vão estar com outras crianças. Para Volta Redonda também é importante porque é a primeira viagem que podemos dizer que é inclusiva e eles estão tendo a oportunidade de visitar uma cidade maravilhosa que é Caxambu-MG”, disse o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.

No embarque, eram visível o misto de felicidade e ansiedade para poder colocar o “pé na estrada”. Entre eles estava José Pedro, de 15 anos. Acompanhado da mãe, Fabiana Barros Gomes, o sentimento de ambos era de alegria por participar do momento histórico.

“Estamos muito felizes de estar participando. Sou muito agradecida à Prefeitura de Volta Redonda por essa oportunidade que nos ofereceram. É uma viagem que é importante para a socialização e também para a comunicação. Com certeza será um momento muito especial”, ressaltou.

Apaixonado por ônibus, o pequeno João Lucas, de 8 anos, também estava ansioso para o embarque.

“Muito bacana esta oportunidade de fazer a viagem com meu filho. Ele já está na expectativa, ansioso para conhecer Caxambu. Ele é apaixonado por ônibus, então fica olhando e tocando o tempo todo, querendo logo entrar e começar a viagem. Acredito que será tudo muito especial e estamos felizes demais”, destacou Thaís de Souza Custódio, mãe de João Lucas.

O prefeito Antonio Francisco Neto desejou boa viagem para os integrantes e falou sobre a importância deste momento inédito em Volta Redonda.

“É um compromisso do nosso governo promover políticas públicas para pessoas com deficiência (PCDs), fazendo uma Volta Redonda cada vez mais inclusiva. Estar promovendo esta viagem é muito emocionante. Uma oportunidade para trocas de experiências, interação entre as crianças e os responsáveis, e, o mais importante, eles terão a oportunidade de conhecer e aproveitar um dia muito especial em Caxambu-MG. Isso é inclusão”, destacou Neto.

Roteiro e programação

Os passageiros ficarão no Hotel Glória, onde poderão desfrutar, no primeiro dia, de almoço tradicional da região, passeio pela cidade – com direito a visita ao Parque das Águas e ao comércio local. Quem preferir, poderá aproveitar a estrutura do hotel, com sala de jogos, karaokê e recreação na piscina. O dia continua com chá da tarde, recreação e jantar.

A programação do segundo dia prevê, além do café da manhã, duas opções para o período matutino: visita ao Parque das Águas ou atividades recreativas na piscina do hotel. Para finalizar, haverá um almoço de despedida e o retorno para Volta Redonda.

Fotos Cris Oliveira-Secom/PMVR