Volta Redonda recebe na próxima segunda-feira (dia 10) o 2º Encontro Conservador. O evento reunirá lideranças políticas, intelectuais e representantes da sociedade civil, trazendo à tona o debate de temas relacionados ao futuro do país. A reunião está programada para acontecer no salão Ricardo Buffet, localizado no bairro Conforto.

Entre os participantes confirmados estão os senadores Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho, os deputados federais General Eduardo Pazuello, Altineu Cortês e Delegado Alexandre Ramagem, além do deputado estadual Anderson Moraes. “O encontro pretende fortalecer os princípios e valores conservadores, destacando a pluralidade de temas abordados, como economia, segurança, educação, liberdade individual e família, oferecendo uma visão abrangente sobre a perspectiva conservadora para o Brasil”, destaca o presidente do diretório municipal do Partido Liberal (PL) em Volta Redonda, Mauro Campos.

Segundo os organizadores, o 2º Encontro Conservador em Volta Redonda pretende proporcionar um espaço de diálogo e reflexão sobre os rumos do Brasil e a importância desse movimento na construção de um país mais próspero e coeso. A proposta é fortalecer os laços entre os conservadores, promovendo a troca de experiências e a união em torno de objetivos comuns.

“Diante do cenário político atual, marcado por desafios, o encontro será uma oportunidade de reflexão e construção de consensos. A partir das discussões que serão realizadas, espera-se que ideias e iniciativas sejam disseminadas, contribuindo para um país mais próspero, seguro e livre”, explicou Mauro Campos.

O presidente do PL na Cidade do Aço ressalta ainda que o movimento conservador visa estimular o engajamento cívico e político, proporcionando aos participantes o envolvimento ativo na promoção de mudanças e defesa de suas convicções.

“O conservadorismo é um movimento dinâmico, capaz de se adaptar aos desafios contemporâneos e propor soluções relevantes. Os debates realizados e as propostas apresentadas servem como um guia para ações futuras, seja no campo político, seja no âmbito da sociedade civil. Somente dessa forma será possível efetivar as transformações necessárias para o desenvolvimento do Brasil, nossa cidade e estado”, afirma Mauro Campos. “Nosso lema, e o melhor programa social, é o emprego”, finaliza.