No início desta manhã, por volta das 7h, um acidente foi registrado na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) na altura do quilômetro 240, em Vassouras. A colisão envolveu um carro de passeio e um caminhão, resultando em danos materiais e um ferido.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do automóvel, um homem de 44 anos, foi socorrido prontamente pela equipe de resgate da concessionária responsável pela rodovia. Ele foi encaminhado ao Hospital Escola de Vassouras, enquanto o motorista do caminhão saiu ileso do acidente, sem sofrer ferimentos.

Apesar do ocorrido, o trânsito na região não foi afetado significativamente, uma vez que a colisão não obstruiu as vias. As causas do incidente ainda estão sendo investigadas.