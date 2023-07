Agentes da 108ª DP (Três Rios) e policiais militares prenderam um homem em flagrante, nesta quinta-feira (dia 6), acusado de tráfico de drogas. Ele foi flagrado com quase 5 quilos de maconha, 684 gramas de cocaína, duas réplicas de fuzil, uma réplica de pistola e R$ 330 em espécie.

De acordo com as investigações, na noite do dia anterior, a ex-companheira do traficante foi à delegacia de Três Rios para denunciar uma ameaça praticada por ele. Segundo o relato da vítima, o traficante usou uma arma de fogo longa para intimidá-la. Diante dos fatos, a unidade representou junto ao plantão Judiciário um mandado de busca e apreensão, que foi deferido.

De posse da ordem judicial, as equipes foram ao endereço indicado pela vítima. Após encontrarem as armas e drogas, foi dada voz de prisão ao acusado. Após pesquisas, os agentes verificaram que ele esteve preso até maio deste ano cumprindo pena por tráfico, associação para o tráfico e homicídio tentado. Enquanto custodiado, o traficante ameaçou a ex-companheira, que já não desejava manter o envolvimento amoroso com ele, por meio de ligações telefônicas.

Ainda de acordo com o apurado, o preso integra uma das maiores facções do país e compõe um grupo armado que explora a distribuição e venda de drogas em um ponto central da cidade de Três Rios.