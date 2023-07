Inauguração

O Partido Liberal (PL), comandado pelo empresário Mauro Campos (foto), inaugura na segunda-feira (dia 10), a sua nova sede, no bairro Aterrado. Para a cerimônia estão confirmadas as presenças de políticos de peso. Os caciques do partido no estado do Rio que irão prestigiar o evento são os senadores Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho, os deputados federais General Eduardo Pazuello, Altineu Cortês e Delegado Alexandre Ramagem, além do deputado estadual Anderson Moraes.

Progressista

O prefeito Neto decidiu a sua filiação ao Partido Progressista (PP), que tem como estrela no estado do deputado federal Doutor Luizinho.

União

O União Brasil terá uma nova composição em seu diretório em Volta Redonda. Liderada pelo presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), deputado estadual Rodrigo Bacellar, a sigla deve ser entregue na Cidade do Aço ao vereador Luciano Mineirinho, eleito em 2020 pelo PSD.

Republicanos

Nas próximas semanas, o Partido Republicanos deve anunciar a composição de seu diretório com a ida de pelo menos dois vereadores da Câmara da Cidade do Aço.

Extrajudicial

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Edmar Miguel, encaminhou para algumas empresas que fizeram a negociação da data-base com a Federação dos Metalúrgicos uma notificação extrajudicial. No documento, o sindicalista acusa a empregadora de “conluio patronal com a Federação”. Edimar dá prazo de 48 horas para que “seja fixado calendário de negociações”.

Ameaça

Caso não aconteça no tempo estipulado pela notificação, Edimar Miguel ameaça que “providências serão encaminhadas à esfera competente”.

Base

Uma simples consulta ao site do Ministério do Trabalho mostra que o Sindicato dos Metalúrgicos não tem base em Porto Real, Itatiaia e Pinheiral.

Prazo

O Ministério Público do Trabalho (MPT) considerou que o Sindicato dos Metalúrgicos interferiu na autonomia privada coletiva dos trabalhadores das Man Latin America ao constituírem comissão eleitoral não escolhida pela categoria e número inferior ao previsto em lei, entre outros pontos. No despacho do procurador do Trabalho, Elcimar Bitencourt concedeu à diretoria da entidade sindical a oportunidade para adequar “espontaneamente suas condutas aos ditames legais, sob pena de judicialização do caso”. O prazo é de 45 dias corridos para juntar documentos que comprovem.

Interação I

O diretor-executivo de Siderurgia da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), engenheiro Alexandre Lyra, vem construindo uma relação de diálogo com políticos e autoridades de Volta Redonda e da região. Ele tem promovido reuniões para mostrar a melhora das condições da Usina e as providências que estão sendo tomadas para a diminuição do chamado “pó preto”.

Interação II

Na semana passada, Lyra recebeu o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Paulo Conrado (DC).

Projeto I

“Qual projeto queremos para Volta Redonda?”. Essa foi a pergunta que ficou no ar para a reflexão dos integrantes do diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) e de partidos alinhados com a esquerda. O questionamento aconteceu durante encontro de integrantes do campo progressista da sigla, ocorrido no último dia 30.

Projeto II

O nome a ser trabalhado para uma possível candidatura à prefeitura também não chegou a ser discutido na reunião, que contou com a presença do deputado estadual Jair (PSB). “Ainda não é o momento”, afirmou uma fonte da coluna. Além do PT e do PSB, estiveram presentes no encontro os representantes do PCdoB, PV, PSOL e PCO.

Recursos

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, esteve em Brasília, na terça-feira (dia 4), para reunião com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. O encontro foi intermediado pelo governador Cláudio Castro (PL), contando também com a presença do secretário Nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, e dos secretários de Estado de Governo, Bernardo Rossi, da Casa Civil, Nicola Miccione, e de Gabinete, Rodrigo Abel. A conversa tratou da liberação de recursos federais para a realização de obras de contenção de encostas, necessárias em decorrência das fortes chuvas que afetaram a cidade nos primeiros meses do ano.

Falta tudo

Fraldas e remédios estão em falta na Farmácia Municipal de Volta Redonda. Segundo um contribuinte, a informação é que não tem previsão para a chegada. O único remédio disponível era o Omeprazol.

Gaiato

Um gaiato soltou a seguinte diante da situação: “Dinheiro para obras e show está sobrando”.

PSD

O PSD, partido do deputado estadual Munir Francisco, já tem novo presidente em VR. Quem assumiu a empreitada foi Thiago Martins.

