O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) comprovou nesse fim de semana a redução do preço da passagem de ônibus entre município de Volta Redonda e o distrito de Barra Mansa, Nossa Senhora do Amparo. Assim que teve conhecimento do reajuste, no final do último mês de maio, Jari enviou ofício ao Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro) solicitando a correção da tarifa da seção Volta Redonda – Amparo de R$ 6,35 para R$ 5,70.

“Finalmente, posso comemorar esta vitória para a população que utiliza o transporte público entre Volta Redonda e Amparo. Logo que enviei o ofício ao Detro, no dia 1º de junho, o órgão acatou a nossa solicitação, fixando o valor de R$ 5,70, mas não houve redução de fato na tarifa. Desde então, estou em contato com o Detro para que ampliasse a fiscalização e multasse a empresa que descumpriu o valor estabelecido em portaria”, contou Jari, afirmando que vai seguir lutando por um transporte público de qualidade, com preço justo, para população do Sul Fluminense.

A luta por um transporte público de qualidade é uma das prioridades do mandato do deputado Jari. No início do mês de maio, por exemplo, ele esteve na sede do Detro para assegurar o acesso gratuito de idosos nos ônibus intermunicipais, em cumprimento à lei do Estatuto do Idoso, que permite que passageiros acima de 65 anos acessem os ônibus apenas com o RG.

Na mesma ocasião, o deputado reforçou a necessidade de melhorias em todo sistema de transporte coletivo no Sul Fluminense. A redução no número de veículos, os atrasos constantes nos horários e ônibus em péssimas condições de uso são as principais queixas dos passageiros. “Tenho tido boa receptividade da equipe do Detro e penso que as fiscalizações constantes são o primeiro passo para melhorar o serviço”, falou Jari.