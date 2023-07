O delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antonio Furtado, confirmou a prisão de um homem, de 39 anos, suspeito de tráfico de drogas, que pode ter envolvimento no homicídio registrado na manhã de domingo (dia 9), em Vargem Alegre, Barra do Piraí. Por meio de denúncia anônima, ele foi localizado por policiais militares do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) poucas horas após o crime, na casa onde reside, no mesmo distrito.

No local, foram encontrados 500 pinos de cocaína e sacolés de maconha. Outras três pessoas, que também estavam na residência no momento da chegada da PM, foram conduzidas à delegacia. No entanto, apenas o dono do imóvel permaneceu preso. Furtado esclareceu que, embora a motivação da prisão do acusado tenha sido o crime de tráfico de drogas, em paralelo, a investigação vai apurar seu envolvimento no homicídio.

A vítima, de 36 anos, foi morta a tiros em um campo de futebol depois de assaltar pela segunda vez em menos de duas semanas, um estabelecimento comercial em Vargem Alegre. O homem teria cometido os roubos, flagrados por câmeras de segurança, para quitar dívidas de drogas. O corpo foi encontrado por moradores e, segundo informações, apresentava sinais de violência. A suspeita é de que a vítima tenha sido espancada antes de ser atingida pelos disparos.

A equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas o homem já estava sem vida. Em seguida, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Volta Redonda. O delegado contou que a vítima possuía anotações criminais por posse ilegal de arma de fogo e ameaça.

“A semana já começa com uma missão importante, esclarecer esse homicídio. Estamos ouvindo testemunhas e apurando todos os detalhes para identificar os envolvidos, pois já sabemos que as agressões antes da vítima ser morta a tiros, foram cometidas por mais de uma pessoa. Nossa expectativa é de que, em breve, esse caso seja elucidado. Como delegado, sou testemunha das consequências das drogas e do envolvimento de viciados com a criminalidade. Enquanto os traficantes continuam lucrando, o vício leva o drogado a prática de furtos e roubos e, muitas vezes, a uma morte violenta. O tribunal do tráfico não perdoa. Um traficante já foi preso pela PM e é apontado como suspeito deste homicídio. Não vamos tolerar estes crimes, nem assistir de braços cruzados”, concluiu Furtado.