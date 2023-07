Com a presença de lideranças políticas e apoiadores, a sede do diretório do Partido Liberal (PL) foi oficialmente inaugurada em Volta Redonda, na tarde de segunda-feira (dia 10). O evento foi marcado pelo debate de uma pauta conservadora e discursos sobre os valores e objetivos da sigla visando as eleições municipais de 2024.

Entre as autoridades que prestigiaram a inauguração, destaque para o senador Carlos Portinho, os deputados federais General Eduardo Pazuello e Luiz Lima, e o deputado estadual Anderson Moraes.

Portinho demonstrou apoio ao projeto do PL para ampliação e consolidação, além de confiança no presidente do diretório da Cidade do Aço, o empresário Mauro Campos. “Temos uma pessoa séria no partido, que corrobora com nossos ideais. Mauro conhece a cidade, tem credibilidade, é sério e fará um trabalho de excelência”, afirmou.

Os participantes na inauguração ressaltaram a importância da pauta conservadora no contexto atual do país e da região. O novo presidente da sigla em Volta Redonda, Mauro Campos, destacou a necessidade de fortalecer os valores tradicionais da sociedade e promover a liberdade individual como base para o progresso e desenvolvimento da cidade.

“As ideias conservadoras são fundamentais para a construção de uma sociedade justa e equilibrada, onde o respeito aos princípios e às instituições é essencial para o bem-estar de todos. A inauguração desta sede é um marco importante para o partido e representa o comprometimento do nosso grupo em lutar por esses ideais”, afirmou o empresário.

Membros do partido e simpatizantes também tiveram a oportunidade de se manifestar durante o evento. Muitos destacaram a importância da unidade e da participação ativa da população para promover as mudanças desejadas.

“Importante que a gente levante as ideias da direita, a nossa bandeira conservadora nos costumes e liberal na economia. E a primeira coisa a fazer é ser forte nas filiações, ter lideranças e, com base nessa construção de pertencimento, as lideranças vão aparecer e o Partido Liberal terá bons candidatos”, disse o deputado Pazuello.

A inauguração da sede do PL representa um avanço para a sigla na região. Além de ser um espaço para reuniões e atividades partidárias, a sede instalada no bairro Aterrado servirá de centro de debates e discussões sobre políticas públicas, propostas legislativas e a promoção dos valores conservadores. O partido busca fortalecer os laços com a comunidade e se posicionar como uma opção política sólida para as eleições futuras.

Encontro Conservador

Após a inauguração da sede, as autoridades e apoiadores marcaram presença no 2º Encontro Conservador em Volta Redonda, no salão Ricardo Buffet, no Conforto. Com a participação quase mil pessoas, o evento contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro.