Em partida disputada na noite de segunda-feira (dia 10), na Arena Batista, em Aracaju-SE, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda conquistou uma importante vitória, derrotando o Confiança por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Ítalo Carvalho, aos 27 minutos da etapa final.

Com o resultado, o time do treinador Rogério Corrêa pulou da oitava para a quarta posição na tabela de classificação, com 19 pontos. O próximo jogo do Volta Redonda será disputado no Estádio Raulino de Oliveira na próxima segunda-feira (dia 17), dia do aniversário de 69 anos da emancipação da cidade. A partida, válida pela 13ª rodada, está programada para às 16h e o adversário será o Amazonas, líder da Série C com 24 pontos.

Foto: reprodução da internet