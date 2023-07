A Prefeitura de Volta Redonda foi uma das primeiras em todo o país a dar entrada no processo de adesão ao novo “Minha Casa, Minha Vida”. Com terreno apto e projeto pronto, a Caixa Econômica Federal já fez as primeiras vistorias no local e pontuou os próximos passos a serem dados pelo município.

O condomínio ficará na Morada do Campo, região compreendida entre o Retiro e a Fundação Beatriz Gama, e terá 192 apartamentos, divididos em seis blocos.

“Volta Redonda foi uma das primeiras cidades do país, se não a primeira, a se inscrever no novo Minha Casa, Minha Vida. Queremos construir somente neste primeiro projeto 192 apartamentos”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Da mesma maneira, afirmou o prefeito, um novo projeto para construção de quase 200 imóveis já está sendo encaminhado. O terreno também está apto e a planta está sendo finalizada.

“Estamos fazendo os ajustes necessários pedidos pela Caixa Econômica neste primeiro projeto, ao mesmo tempo que estamos fazendo o segundo projeto. Vamos aproveitar todas as oportunidades de construir moradias para quem mais precisa”, destacou Neto.

O projeto enviado pela Prefeitura de Volta Redonda ao Governo Federal prevê que os apartamentos tenham 50 metros quadrados, com dois quartos, um banheiro, cozinha e sala com varanda. Os condomínios terão área de convivência e padrão de acabamento apropriado ao projeto.

O prefeito disse ainda que já entrou em contato com o bispo Luiz Henrique e com o Vigário-Geral da Diocese Barra do Piraí-Volta Redonda para informar sobre os projetos. “Por diversas ocasiões o bispo nos procurou, preocupado com a questão da moradia para a população que não tem casa própria. Essa preocupação também é do nosso governo. Agora, vamos poder atender essa parcela do nosso povo”, disse.

