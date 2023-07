Obra do projeto de expansão do Sider Shopping , na Vila Santa Cecília, está paralisada. A empresa Incorbase, de São Paulo, abandonou o contrato. A CBS, responsável pela administração do serviço, abriu licitação para a conclusão do serviço.

Até o momento, a parte de demolição e escavação do terreno que abrigava a loja Hortifruti foi concluída pela Terratrans, empresa de Volta Redonda. Uma outra empreiteira, também da região, a VR Container, fez a colocação do tapume e containers.

A entrega do projeto de expansão do Sider está programada para 2024. O complexo vai agregar mais de 6.500 m² de Área Bruta Locável (ABL), totalizando 17.500 m². O objetivo é complementar o mix existente, oferecendo novas marcas e a presença de grandes nomes do varejo, com um projeto que proporciona melhor ambiência, conforto e convivência aos clientes.

Todo o projeto está orçado em aproximadamente R$ 100 milhões.