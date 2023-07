O Resende foi derrotado por 1 a 0 pelo Gonçalense na tarde desta quinta-feira, dia 20, no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis-RJ, pela 10ª rodada da A2 do Campeonato Carioca. O gol da partida foi marcado por Natan, no primeiro tempo.

Com o resultado, o Alvinegro permanece na 10ª posição, com dez pontos ganhos, a sete do G4, com dois jogos a menos. O próximo adversário do Resende será o Maricá, às 14h45, no estádio do Trabalhador, em partida atrasada da 4ª rodada. Já pela Série D, o próximo confronto será diante do Vitória-ES neste domingo, dia 23, às 15h, também no estádio do Trabalhador, pela última rodada da fase de grupo do Brasileiro.

O jogo

O Gonçalense abriu o placar aos 17 minutos de partida com o atacante Natan, que completou para o gol após jogada ensaiada em cobrança de falta. Os donos da casa seguiram pressionando e só não ampliaram a vantagem porque Leandro Matheus evitou o segundo em grande defesa de chute da entrada da área.

O Resende conseguiu equilibrar a partida após a metade do primeiro tempo e quase empatou com o atacante Amarildo. Nos minutos finais da primeira etapa, o empate alvinegro parou na trave, após chute de Alex Sandre.

Na volta do intervalo, o Gigante do Vale aumentou a pressão em busca do empate, mas parou no goleiro Luiz Felipe. Após cruzamento na área, Joanderson cabeceou para grande defesa do goleiro adversário, o zagueiro alvinegro pagou o rebote, mas parou novamente em Luiz Felipe. Nos acréscimos, o Resende ficou com menos um jogador após o meia Geovani ser expulso por reclamação com o árbitro da partida. Fim de jogo: Gonçalense 1×0 Resende.