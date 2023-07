O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) incluiu na agenda com o deputado federal Bandeira de Mello, do mesmo partido, que está no Sul Fluminense, fiscalização em trecho da BR-393 com deslizamento de terra. Os dois parlamentares estiveram no local, próximo ao bairro Nove de Abril, na divisa dos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa.

Jari enviou ofício ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) cobrando medidas imediatas para devolver a segurança aos moradores e motoristas que trafegam no local. Conversou com o superintendente regional do órgão e, agora, levou o deputado federal Bandeira de Mello para mediar uma solução junto à presidência do DNIT, em Brasília.

“O trecho é a principal ligação da BR-393 com a Via Dutra e tem tráfego intenso diariamente. O que justifica ainda mais empenho para conclusão da obra”, ressaltou Jari.

O deputado Bandeira de Mello cumpre agenda desde ontem (quarta-feira) no Sul Fluminese, ao lado de Jari, e nos comprimissos desta quinta-feira, dia 20, ainda estavam incluídos visita ao campus da UFF (Universidade Federal Fluminense), na Vila Santa Cecília, e à Escola Municipal Quilombola Irmã Elizabeth, em Quatis, onde também conversa com o prefeito municipal, Aluísio D´Elias, e o dia termina com evento de filiação de Luiz Felipe, grande defensor do meio ambiente, em Resende, que também contará com o presidente Estadual do PSB, Alessandro Molon.