O sucesso do 21º Festival Sesc de Inverno, considerado o maior evento cultural multilinguagem do país, realizado em Vassouras atraiu público de diversas idades neste final de semana. Com programação gratuita, o Centro de Convenções General Sombra, no Centro, foi sucesso de público nas noites de sábado, 22, com a apresentação do show musical de Oswaldo Montenegro e domingo, 23, com o show de Paulinho Moska.

As noites frias de inverno foram aquecidas ainda pelo som de variados hits do DJ Marcelinho MG, que também se apresentou no Centro de Convenções. E o lazer de final de semana do Festival Sesc de Inverno não parou por ai. A Estação Ferroviária, um dos cartões postais da Princesinha do Vale, foi palco do evento “Ponto de Leitura”; minimaratonas de contação de histórias “Presentes Ancestrais” ; e atrações circenses do “Circo Dux” e “Fanfarra Komboio”.

Maria Aparecida Belchior Coelho, de 74 anos, moradora de Vassouras, resumiu o Festival de Inverno como um evento “inesquecível”. A aposentada contou que nem mesmo o frio a impediu de sair de casa para assistir o show do cantor Oswaldo Montenegro. “São músicas que fizeram parte da minha juventude. O repertório me transportou para o tempo em que a música tinha letra, significado, era poesia envolvente”, disse.

Mas não foram somente moradores de Vassouras que prestigiaram o Festival de Inverno Sesc/RJ. O empresário volta-redondense, Ademir Abrantes, também não mediu esforços para assistir ao show de Oswaldo Montenegro. “Foi intimista, romântico com suas canções que embalaram uma geração e continuam presentes em nossas emoções e lembranças. Coisas boas são atemporais. Com a participação e interação do público entusiasta foi uma noite fria aquecida pelo romantismo pelas belas letras”, completou.

FESTIVAL SESC DE INVERNO

Além de Vassouras, o Festival de Inverno do Sesc tem programação gratuita com música e outras expressões artísticas, para outras 16 localidades do estado do Rio de Janeiro. O projeto conta com o apoio das prefeituras e dos sindicatos varejistas locais.



“O Festival de Inverno do Sesc está alinhado com o pensamento do Comércio. O Festival incentiva o turismo regional, consequentemente o comércio em todas as suas faces, como hotelaria, restaurantes e os comércios locais. É de extrema importância para nossas cidades e estado”, destacou Marco Torres, presidente do Sicomércio Valença, Vassouras e Rio das Flores.

ENTRELAÇAR

Em 2023, o tema do festival é “Entrelaçar”, conceito inspirado no movimento original da natureza. Visualmente, ele foi traduzido nas linhas encontradas na natureza e na atividade humana, como o DNA, as raízes das árvores e os circuitos eletrônicos, representando passado, presente e futuro.



Na programação, o conceito celebra a mistura entre linguagens artísticas, a interação entre artistas e público e a reunião de nomes consolidados da cena artística nacional e as revelações. Origem, futuro e território são as tônicas desta edição, e a curadoria do Festival busca valorizar experiências e práticas culturais atentas às travessias que nos constituem; ao mesmo passo, conectá-las às coexistências do presente.

Foto: divulgação