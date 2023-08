O cuidado com o meio ambiente é uma das pautas do Dia Mundial pelo Cuidado da Criação, celebrado no dia 1º de setembro. A iniciativa visa chamar a atenção para o futuro do planeta.

Em sintonia com o Vicariato para Promoção da Dignidade Humana e Ambiental e as ações globais, a Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, realiza na próxima sexta-feira (dia 1º), às 16 horas, um momento de oração “Em defesa do ar puro para todos”, na Praça Juarez Antunes.

“O tema é de importância para os moradores de Volta Redonda. Aproveitemos a data para refletir sobre o cuidado com a Casa Comum, como nos recorda o Papa Francisco. Dessa forma, iremos realizar uma concentração celebrativa próximo ao monumento Dom Waldyr Calheiros Novaes. Leve 1 Kg de alimento não perecível e cartazes com frases da Laudato Si e meio ambiente”, falou o Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique.

O Dia de Oração pelo Cuidado da Criação

“Que jorrem a justiça e a paz” é o tema da mensagem do Papa Francisco, para o Dia de Oração pelo Cuidado da Criação deste ano, inspirado nas palavras do profeta Amós: “Jorre a equidade como uma fonte, e a justiça como torrente que não seca”.

A data foi instituída pelo Pontífice em 2015.

