Com o tema central em homenagem à icônica cantora Alcione, quatro sambas são semifinalistas para o Carnaval 2024 da Estação Primeira de Mangueira, entre eles, o Samba 13, dos compositores da região Ronie Oliveira, Márcio Bola, João Carlos e Giovani, em parceria com Bete da Mangueira e Jotapê, do Rio. O intérprete oficial é o talentoso Tem Tem Jr., e o samba conta com a participação marcante de Karen.

A grande final do concurso de samba-enredo da Mangueira 2024 está marcada para o dia 7 de outubro, no Palácio do Samba, e promete ser um momento de grande emoção.

Carnaval 2024

Em 2024, a Mangueira levará para o Sambódromo da Marquês de Sapucaí o enredo “A negra voz do amanhã”, uma homenagem à cantora Alcione que traz a assinatura da dupla de carnavalescos Guilherme Estevão e Annik Salmon. A Estação Primeira será a quarta escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 12 de fevereiro, pelo Grupo Especial.

Como parte das comemorações dos 95 anos da Verde e Rosa, o Palácio do Samba passou por um processo de conservação entregue à comunidade e que tem como destaque a adequação do espaço às novas diretrizes de marca da escola. No mesmo dia, iniciaram-se as apresentações e as eliminatórias para o samba-enredo do carnaval 2024, que chegam à sua etapa final do próximo dia 7 de outubro.

