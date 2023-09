A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de sábado (dia 23), 84 tabletes de pasta base de cocaína, na Dutra, em Piraí. A droga, avaliada em R$ 10 milhões, estava escondida no fundo falso do porta-malas de um carro conduzido por um homem de 54 anos, que foi preso.

Os agentes informaram que desconfiaram do tamanho do porta mala, que estava menor do que o normal. Ao ser questionado, o condutor ficou nervoso e confessou que estava transportando drogas.

O homem informou à PRF que receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga. Ele saiu do Rio de Janeiro e dirigiu até um cemitério de São Paulo para uma pessoa abastecer o carro com as drogas. Os traficantes buscariam a carga em um local próximo a rodoviária Novo Rio.

O motorista foi levado para a delegacia de Piraí.

Foto: PRF