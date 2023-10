A Secretaria de Educação da Prefeitura de Barra do Piraí iniciou, na segunda-feira (dia 16), o curso para novos gestores das 35 unidades escolares, que serão eleitos por Consulta Pública, no dia 27 de novembro. O primeiro encontro, de aperfeiçoamento e estruturação de diretrizes para atuação no cargo, aconteceu na Igreja Batista, no Matadouro; os demais serão de forma remota, e vai terminar na sexta, 20. Ao todo, 223 pessoas se inscreveram.

O processo de escolha não é mais por indicação, mas sim por consulta pública, onde há chapa com eleição democrática, com inscrição dos profissionais interessados, para composição das chapas. O motivo principal é cumprir a meta 19 do Plano Municipal de Educação que fala sobre a Gestão Democrática que preza a Consulta Pública, onde há escolha do gestor escolar pela comunidade.

De acordo com o secretário Interino de Educação, Wanderson Barbosa, o tema ainda vem a ser corroborado pela Lei do Novo Fundeb, que tornou como uma das condicionalidades o Valor Anual Aluno Resultado (VAAR). Frisou que os mandatos são de três anos renováveis por mais três.

“É a forma mais democrática de escolha de novos gestores. Estamos nessa adaptação seguindo diretrizes do Ministério da Educação. E acreditamos ser, a consulta púbica, uma forma consciente, onde a população e comunidade escolar, venha a abraçar”, acredita o chefe da pasta.

O prefeito Mario Esteves aponta que esta Consulta Pública é mais um “avanço no que tange aos investimentos na educação barrense”. “Reconstrução de várias escolas, investimento no Plano de Cargos, piso igualitário ao nacional e tantos outros investimentos mostram que a escolha dos diretores é um elo para o desenvolvimento da educação de Barra do Piraí. Além disso, investimos mais do que os limites constitucionais e isso é a preocupação com os alunos e com quem está em sala de aula; dentro das escolas, em sua maioria, mais do que em suas próprias casas”, frisa.

As regras e calendário de campanha, bem como o dia da votação, estão descritas no Edital 02/2023, no Diário Oficial Eletrônico nº167 e pode ser conferido pela população no site da Prefeitura de Barra do Piraí (barradopirai.rj.gov.br). São aptos a votar os membros do magistério da rede municipal e seus funcionários efetivos, estudantes nos anos finais (6º ao 9º anos) independentemente da idade e matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA), e responsáveis por alunos da Educação Infantil e anos iniciais. Cada votante terá direito a um voto.



Foto: André Marques l PMBP