Policiais da Delegacia Especializa de Atendimento a Mulher de Volta Redonda (DEAM-VR) prenderam no início da tarde desta quarta-feira (dia 2) um motoboy, de 25 anos, morador do bairro Belmonte, acusado de tentativa de feminicídio. Ele teria esfaqueado sua ex-namorada, de 28 anos, no último dia 27 de outubro. O ataque ocorreu em via pública, na escadaria da Igreja Nossa Senhora Aparecida no bairro São João. Na ocasião, a vítima foi socorrida por populares e encaminhada para o Hospital São João Batista.

Segundo a ocorrência policial, o agressor teria jogado a mulher no chão e começado a golpeá-la com uma faca. A mulher, que estava acompanhada por uma colega de trabalho, entrou em luta corporal para se defender dos golpes.

Aos agentes, a vítima contou que namorou o agressor por apenas seis meses e que o comportamento possessivo e ciumento teria sido o motivo do término.